Huawei brevetta una tripla fotocamera rotante

Proprio come fatto da Asus e Samsung, Huawei presto potrebbe testare un sistema di fotocamere rotante su un suo medio-gamma. La notizia non coglie di sorpresa visto che Samsung Galaxy A80 e soprattutto Asus ZenFone 6 hanno ottenuto ottimi riscontri dal pubblico per quanto riguarda il proprio comparto multimediale.

La WIPO (World Intellectual Property Organization) ha ufficialmente inserito nel suo database un brevetto depositato dal colosso cinese ad inizio anno: si tratta di una tripla fotocamera inserita in un modulo assieme al flash. Il modulo in questione sarebbe in grado di garantire una rotazione a 180 gradi in modo da fungere sia per le foto “classiche” sia per i selfie.

Il meccanismo è un filo diverso da quello di Asus ZenFone 6 (qui è più opportuno parlare di “ribaltamento“) ma il concetto di base è lo stesso. Non sarebbe neppure una prima volta assoluta per Huawei che qualche anno fa lanciò lo Shot X (in altri paesi conosciuto come Honor 7X) dotato di una singola fotocamera rotante da 13 MP.

E’ opportuno sottolineare che al momento parliamo di un brevetto e che, quindi, potrebbe anche restare semplicemente un progetto irrealizzato. Nel caso in cui Huawei decidesse di continuare con lo sviluppo di questa funzionalità, si può immaginare che essa possa debuttare su un device di fascia medio alta come i prossimi P Smart.