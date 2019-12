Huawei P40: tra le novità ci sarà anche l’addio al notch

Huawei ha già confermato che i nuovi Huawei P40 saranno svelati nel corso del prossimo mese di marzo, durante un evento che si svolgerà a Parigi. La nuova gamma P40, a meno di novità delle prossime settimane, non avrà i servizi Google ma arriverà ugualmente sul mercato europeo.

In queste ore, un nuovo leak ci conferma uno degli elementi più importanti della scheda tecnica dei futuri Huawei P40. I nuovi top di gamma della casa cinese, infatti, non avranno il notch e continueranno a presentare dei bordi leggermente curvi.

Al momento, non è ancora chiara quale sarà la scelta di Huawei in merito al display dei nuovi P40 che potrebbero adottare una fotocamera a scomparsa oppure potrebbero sorprendere tutti presentando una fotocamera anteriore al di sotto del display, un elemento che dovrebbe rappresentare la prossima evoluzione del settore smartphone.

In attesa di ulteriori conferme, ricordiamo che la scheda tecnica dei futuri P40 prevederà la presenza del SoC Kirin 990, con supporto al 5G, e del sistema operativo Android 10, senza servizi Google, che sarà personalizzato dalla EMUI. Ulteriori aggiornamenti in merito ai top di gamma di casa Huawei arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.