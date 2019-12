Huawei P40 Pro avrà cinque fotocamere posteriori, ecco i dettagli

Huawei presenterà nel corso del prossimo mese di marzo il nuovo Huawei P40 Pro, prossimo top di gamma che, a meno di improbabili sorprese, arriverà sul mercato senza la possibilità di sfruttare i servizi Google ma potrà contare sul sistema operativo Android 10 con EMUI 10 e con i nuovi Huawei Mobile Services (HMS).

Il punto di forza del nuovo Huawei P40 Pro sarà il comparto fotografico. Lo smartphone potrà contare su cinque fotocamere posteriori, disposte come nell’immagine riportata in testa all’articolo con quattro sensori allineati verticalmente ed un quinto sensore posizionato al di sopra del brand Leica.

Il sensore fotografico principale del nuovo Huawei P40 Pro sarà il Sony IMX686 da 64 Megapixel. Questo sensore sarà supportato da un sensore grandangolare da 20 Megapixel e da un sensore teleobiettivo, con zoom ottico a 10x, da 12 Megapixel. A completare il comparto fotografico troveremo un sensore per le macro ed un sensore ToF.

Ricordiamo che il nuovo Huawei P40 Pro dovrebbe presentare un display da 6.5-6.7 pollici di diagonale che, come abbiamo nei giorni scorsi, non avrà il notch ma dovrebbe presentare una soluzione alternativa come la fotocamera a scomparsa o la fotocamera sotto al display. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo top di gamma della casa cinese.