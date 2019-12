Huawei P40 Pro: nuovi render confermano il design del futuro top di gamma cinese

Huawei presenterà il nuovo Huawei P40 Pro nel corso di un evento che si svolgerà a Parigi il prossimo mese di marzo. Lo smartphone arriverà in Europa, senza la certificazione Google ma con Android 10 personalizzato dalla nuova evoluzione della EMUI, nel corso della prossima primavera.

In queste ore, in rete è apparso un nuovo render che va a svelare, in modo completo, il design del nuovo Huawei P40 Pro. Il futuro top di gamma di Huawei potrà contare su 5 fotocamere posteriori (Qui i dettagli sul comparto fotografico del device).

Nella parte anteriore, inoltre, lo smartphone potrà contare su di un display con foro per la camera anteriore. Secondo le prime informazioni, il display sarà un’unità AMOLED da circa 6.5 pollici di diagonale che potrà contare su bordi leggermente curvi.

Ricordiamo che a gestire il funzionamento del nuovo Huawei P40 Pro ci sarà il SoC Kirin 990 con supporto al 5G. Il nuovo top di gamma di Huawei arriverà sul mercato in diverse configurazioni di RAM e storage. In Europa, lo smartphone verrà commercializzato, probabilmente, esclusivamente in una versione “top di gamma”.

Maggiori dettagli sul nuovo Huawei P40 Pro arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.