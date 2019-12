Huawei smentisce ufficialmente gli ultimi rumors sulla batteria dei P40

Nella giornata di ieri, nuovi rumors emersi in rete avevano anticipato la presenza di un‘inedita batteria al grafene, una soluzione che rappresenterebbe un netto salto in avanti generazionale per le batterie degli smartphone, per i futuri top di gamma Huawei P40 che saranno presentati nel corso del prossimo mese di marzo.

In queste ore, la divisione francese di Huawei ha smentito questi rumors sottolineando come non ci sono ancora gli elementi per iniziare a sviluppare smartphone con batteria a grafene. L’attuale tecnologia, infatti, non è ancora sufficiente per poter realizzare soluzioni affidabili per gli smartphone moderni.

Secondo alcuni report delle ultime settimane, infatti, gli smartphone con batteria a grafene dovrebbero debuttare sul mercato soltanto nel corso del 2021 (si tratta dell’ipotesi migliore in quanto non sono esclusi possibili ritardi ulteriori).

Di fatto, quindi, i nuovi Huawei P40 continueranno ad utilizzare batterie “tradizionali” puntando su di un’elevata capacità delle unità installate per garantire un’autonomia al top del mercato. Maggiori dettagli sui futuri top di gamma di casa Huawei arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui nuovi P40 che, ricordiamo, arriveranno sul mercato in primavera senza poter contare sui servizi e le app di Google.