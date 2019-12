La guida di come fare per telefonare su Windows 10 da Android

Hai presente quando stai lavorando e vieni bombardato di telefonate, costringendoti a interrompere continuamente il tuo lavoro? Ecco, questo scenario nefasto potrebbe avere una fine grazie a una nuova integrazione con gli smartphone Android. Praticamente, non dovrai più prendere in mano il cellulare se riceverai una telefonata ma potrai rispondere direttamente dal tuo PC Windows, grazie a una nuova funzionalità beta che ha introdotto Microsoft sul suo sistema operativo per eccellenza.

Sappiamo a cosa stai pensando: “È proprio come Skype!“. Sì, diciamo di sì, anche se ci sono alcune differenze. In ogni caso, però, andiamo a vedere tutto ciò che riguarda questa funziona ripetiamo, per ora, solo in fase sperimentale.

La guida di come fare per telefonare su Windows 10 da Android: a chi è rivolto Your Phone

Prima di addentrarci nella guida di come fare per telefonare su Windows 10 da Android, vediamo a chi è rivolto l’app che. se rispetti determinati requisiti, puoi trovare sul tuo sistema operativo che ti ha accompagnato in tutti questi anni.

Partiamo dal nome: l’app in questione si chiama ‘Your Phone‘ e, già dal nome, puoi capire effettivamente di cosa si tratta. L’app è rivolta a tutti coloro che sono Insider di Microsoft e appartengono alla categoria Fast Ring, un programma rivolto proprio a questa categoria di persone ed è disponibile pubblicamente.

In realtà, a dire il vero, ‘Your Phone’ è parte integrante di tutto l’aggiornamento Microsoft considerando che con la versione build 18999 (20H1) di Windows 10 sono state migliorate un bel po’ di cose. Ad esempio, con questa versione puoi navigare sul tuo Windows in maniera più veloce, migliorando le prestazioni e risolvendo alcuni bug che erano stati segnalati a Microsoft stesso.

Tornando al cuore della tematica, chi può usufruire di questo aggiornamento potrà, quindi, abbinare uno smartphone Android al PC e gestire le chiamate in maniera interscambiabile, non essendo, così, costretto a interrompere quotidianamente il proprio lavoro.

Anticipiamo la tua domanda: “E se io, utente semplice, volessi provare questa applicazione, come devo fare?“. Salvo clamorosi ripensamenti, se i test dovessero dare risultati soddisfacenti, la versione Beta di Windows 10 dovrebbe essere disponibile per tutti tra il 2020 e il 2021.

La guida di come fare per telefonare su Windows 10 da Android: come funzione Your Phone

‘Your Phone’ ha un funzionamento molto semplice. Innanzitutto, però, partiamo dai requisiti: puoi utilizzare questa app solo se disponi di un Android 7.0 o, ovviamente, versioni successive, e un computer che, oltre a disporre della versione di Windows sperimentale, permette di collegarti al bluetooth.

Altro requisito: l’app non deve essere installata soltanto sul PC ma anche sul telefono. Non dimenticare questo piccolo particolare poiché può capitare che tu possa dare per scontato che sul telefonino non serva questa app.

Fatte queste premesse, capiamo cosa potresti fare. Una volta fatto l’abbinamento con le due app (quella scaricata sul telefonino e quella sul PC) proprio attraverso il bluetooth, potrai fare telefonate, rispondere a una chiamata in arrivo o anche bloccare. Non solo: hai l’opportunità di vedere tutti i numeri che hai chiamato e da quelli a cui sei stato chiamato nonché tutta la rubrica.

Inoltre, come già fanno alcuni dispositivi Apple, puoi chiamare dal PC allo smartphone e dallo smartphone al PC: con il PC, grazie al sistema operativo Windows 10 versione beta, puoi effettuare anche chiamato dal telefono senza neppure sfiorare il tuo smartphone. Ah, dimenticavamo: puoi anche chiamare con un numero sconosciuto, digitando gli appositi numeri disponibili dall’app per attivare questa funzionalità!

Chiudiamo il capitolo con le differenza tra Your Phone e Skype, peraltro prodotto targato Microsoft.

La guida di come fare per telefonare su Windows 10 da Android: le differenze tra Your Phone e Skype

Adesso, però, la domanda potrebbe sorgere spontanea: “Che differenza c’è tra Your Phone e Skype?“. Beh, il primo aspetto divergente è sicuramente derivato dal fatto che Skype è una piattaforma indipendente dal PC e dal telefono.

Nel senso che se la scarichi sia sul PC che sullo smartphone per sincronizzare il tutto dovrai crearti uno stesso account e le persone potranno chiamarti soltanto tramite via Skype e non per le chiamate tradizionali.

Inoltre, se tu rispondi su Skype dal telefono, dal telefono dovrai continuare la telefonata mentre Your Phone è completamente diverso da questo punto di vista: direttamente dal PC potrai rispondere al telefono e comportarti esattamente come se stessi, appunto, chiacchierando dal tuo cellulare.

Un altro aspetto molto importante è che tu con Skype puoi vedere sì la cronologia delle chiamate fatte ovviamente sempre e solo su Skype mentre con Your Phone vedi direttamente tutto il tuo resoconto delle chiamate che normalmente hai fatto. Una bella differenza perché, nonostante tutto, il più delle volte ci si chiama ancora in maniera tradizionale (anche se, a dire il vero, in generale le telefonate in senso classico stanno diminuendo).

Insomma, se sei ‘costretto’ a essere multitasking e hai, d’altra parte, bisogno di non essere interrotto, Your Phone può essere un’utilissima soluzione che dovrai ogni volta prendere il telefono in mano e ripartire subito da dove stavi.