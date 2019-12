Motorola Razr in Italia da gennaio: sarà un’esclusiva TIM, ecco i prezzi

TIM conferma in via ufficiale l’imminente arrivo in Italia del nuovo Motorola Razr, lo smartphone con display pieghevole presentato nelle scorse settimane dalla casa americana di proprietà di Lenovo. Il nuovo device sarà disponibile, come esclusiva dell’operatore di telefonia mobile, a partire dal prossimo mese di gennaio 2020.

Il device potrà contare sulla eSIM con TIM che sarà il primo operatore italiano a rendere disponibile, in via definitiva e non sperimentale, quest’opzione ai propri clienti. Il nuovo Motorola Razr potrà essere acquistato in un’unica soluzione, al prezzo di 1599 Euro, sia nei negozi TIM che tramite il sito ufficiale dell’operatore. In alternativa, sarà possibile abbinare lo smartphone alla propria offerta con un costo mensile di 39 Euro (per 30 mesi) ed un anticipo di 299 Euro (l’acquisto avviene con carta di credito).

Ricordiamo che il Motorola Razr può contare su di un display da 6.2 pollici flessibile con tecnologia pOLED, risoluzione HD+ e rapporto tra le dimensioni di 21:9. Il display si chiude, proprio come avveniva con l’originale Razr. Lo smartphone ha anche un display secondario esterno di tipo gOLED da 2.7 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Snapdragon 710 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.