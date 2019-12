Nokia 9 PureView e tanti altri smartphone in offerta sul sito ufficiale del produttore

Tempo di offerte natalizie anche per Nokia che, sul proprio sito ufficiale, in queste ore ha pubblicato tutta una serie di promozioni che riguardano non solo alcuni smartphone, ma anche altri accessori proposti in bundle. Ma andiamo con ordine.

Cominciamo col dire che c’è tempo per pensare all’offerta giusta per le vostre esigente: la campagna terminerà alle 22.59 del 31 dicembre. In evidenza c’è ovviamente il Nokia 9 PureView la cui quotazione scende a 449 euro e, in più, viene fornito con una custodia a libro, in pelle, Nokia Premium. Si tratta di un bundle decisamente interessante così come quello particolarmente sostanzioso che vede invece protagonista un entry-level, il Nokia 3.2: il device di fascia bassa è venduto a 119 euro ma con custodia trasparente e caricatore per auto dotato di tecnologia Quick Charge 3.0 e doppio ingresso USB. Davvero niente male.

Salendo nuovamente di “fascia” è possibile trovare anche l’ottimo Nokia 7.2: anche il mid-range è proposto con una custodia trasparente di serie, ma a fare la differenza ci pensano le cuffiette true wireless Nokia Power Earbuds. Il prezzo del bundle? 379 euro. Un ultimo pack acquistabile è quello che comprende Nokia 4.2, custodia trasparente e il caricabatterie per auto sopracitato al prezzo di 149 euro (risparmio stimato pari a 100 euro).