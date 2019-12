Redmi 8: ancora in calo il prezzo dell’entry level di Xiaomi

Per chi è in cerca di uno smartphone molto economico ma comunque in grado di garantire buone prestazioni, sotto tutti i punti di vista, l’attuale riferimento del mercato è rappresentato dal Redmi 8. L’attuale entry level della gamma Xiaomi, infatti, continua a calare di prezzo e su Amazon può essere ora acquistato a meno di 130 Euro.

In particolare, segnaliamo che la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage è acquistabile ad appena 127 Euro anche se con consegna prevista per la prossima settimana. Lo smartphone presenta una colorazione blu ed è venduto e spedito da Amazon. Ecco il link all’acquisto:

Ricordiamo che il Redmi 8 può contare su di un display HD+ da 6.2 pollici, sul SoC Snapdragon 439 e su di un’ottima batteria da ben 5.000 mAh oltre che su di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed ha Android Pie 9.0 con MIUI 11.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di acquistare il Redmi Note 8 con Snapdragon 665 a partire da circa 139 Euro. Anche in questo caso, la consegna non è immediata (dopo il periodo natalizio c’è sempre un rallentamento delle consegne per molti device). Ecco il link per le migliori offerte riservate al Redmi Note 8.