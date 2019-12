Redmi Note 7: l’aggiornamento ad Android 10 sta arrivando

Il Redmi Note 7 è, senza dubbio, uno degli smartphone più venduti ed apprezzati del 2019 grazie ad un ottimo rapporto qualità / prezzo che, sin dal lancio, lo ha reso il prodotto ideale per chi era alla ricerca di uno smartphone economico in grado di garantire buone prestazioni, sotto tutti i punti di vista a partire dalla fluidità di utilizzo e sino ad arrivare all’autonomia (grazie alla batteria da 4.000 mAh) ed al comparto fotografico (in cui spicca l’ottimo sensore da 48 Megapixel).

In queste settimane, il Redmi Note 7 ha iniziato il suo programma di avvicinamento ad Android 10. L’atteso aggiornamento alla nuova versione di Android che porterà con sé anche una nuova evoluzione della MIUI arriverà nel corso del primo trimestre del 2020, in leggero anticipo rispetto a quanto dichiarato in passato da Xiaomi. L’update arriverà anche sulla variante Pro non disponibile in Europa.

Il Redmi Note 7 sarà aggiornamento prima del Redmi Note 8 (comprese le varianti 8T e 8 Pro) che dovrebbe ricevere l’update ad Android 10 soltanto nel corso del secondo trimestre del prossimo anno. Ulteriori conferme in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

Prima di chiudere vi consigliamo di dare un’occhiata alle migliori offerte per Redmi Note 7 e Redmi Note 8/8T/8 Pro disponibili oggi sul mercato, sfruttando il link qui di sotto. A partire da circa 150 Euro è possibile, infatti, acquistare uno smartphone davvero ottimo.