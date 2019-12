Redmi Note 8 Pro in offerta a 220 Euro venduto e spedito da Amazon

In vista della fine dell’anno riprendono le offerte Amazon dedicate ai prodotti tech. Tra gli smartphone in offerta oggi segnaliamo la possibilità di acquistare il Redmi Note 8 Pro ad un prezzo davvero conveniente. L’ottimo mid-range di Xiaomi, infatti, è disponibile ad appena 220 Euro con modalità d’acquisto “venduto e spedito da Amazon” con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e, soprattutto, all’assistenza garantita da Amazon stessa.

La versione in offerta del Redmi Note 8 Pro presenta 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno oltre alla particolare colorazione verde della scocca, proposta anche nell’immagine in testa all’articolo. Ecco il link per sfruttare l’offerta dedicata allo smartphone Redmi:

Ricordiamo che il Redmi Note 8 Pro presenta il SoC MediaTek Helio G90T ed un display da 6.53 pollici di diagonale con notch a goccia e risoluzione Full HD+. Lo smartphone integra una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel, ed una batteria da ben 4.500 mAh. Il sistema operativo è Android Pie 9.0 con futuro aggiornamento ad Android 10 e con la nuova versione della MIUI.

Per chi vuole risparmiare qualcosina, segnaliamo le offerte dedicate al Redmi Note 8T con Snapdragon 665.

Ricordiamo che per essere aggiornati su tutte le migliori offerte tech potete seguire il nostro canale Telegram.