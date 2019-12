Samsung Galaxy A21 compare in alcuni render: lancio ad inizio 2020?

Samsung ha già cominciato a sfornare i nuovi modelli dei suoi medio-gamma: nei giorni scorsi sono stati presentati i Galaxy A51 e Galaxy A71 (clicca qui e qui per saperne di più), senza dimenticare l’entry level, il Galaxy 01, ufficializzato ieri. Il prossimo della lista potrebbe essere il Samsung Galaxy A21.

Dello smartphone, a dire il vero, non si è parlato granché in questi giorni, ma i render (forniti da un produttore di cover e pubblicati su SlashLeaks) trapelati oggi aprono lo scenario ad un lancio a stretto giro di posta. L’intenzione del colosso coreano, d’altronde, è quella di completare la gamma nella prima parte del 2020.

Un lancio a cavallo tra dicembre e gennaio non è così da escludere. Samsung Galaxy A21 non presenta peraltro novità evidenti dal punto di vista estetico: spicca il notch a goccia, dalle dimensioni non contenute, con all’interno una fotocamera e quello che dovrebbe essere un sensore di prossimità, mentre sul posteriore sono posizionate tre fotocamere, in verticale, nell’angolo in alto a sinistra.

Sul retro c’è anche il sensore per le impronte digitali, oltre al flash, mentre sui bordi laterali non ci sono sorprese di alcun tipo. Vale la pena ricordare che su Samsung Galaxy A11 dovrebbe essere montato uno Snapdragon 625, è quindi lecito aspettarsi un SoC dalle prestazioni leggermente migliori in questo caso.