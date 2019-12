Samsung Galaxy Fold disponibile ufficialmente in Italia

Prendono il via oggi le consegne in Italia del nuovo Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone con display pieghevole di Samsung, che fa finalmente il suo debutto ufficiale sul mercato italiano dopo mesi e mesi di continui ritardi a causa, principalmente, dei problemi strutturali del display.

In Italia è possibile acquistare il nuovo Samsung Galaxy Fold ad un prezzo di 2050 Euro. Lo smartphone è già disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale Samsung e tramite diversi altri rivenditori oltre che alcuni operatori di telefonia mobile. Da notare che, in alcuni casi, la versione del Fold proposta è quella europea. Da notare, inoltre, che sul mercato c’è anche il Fold 5G, ufficialmente non venduto in Italia, ed acquistabile in versione import.

L’unica colorazione disponibile del nuovo Samsung Galaxy Fold è quella Cosmos Black. Lo smartphone, che difficilmente metterà assieme risultati di vendita particolarmente elevati, sarà disponibile in Italia in un numero limitato di unità.

Per maggiori dettagli sul Galaxy Fold potete dare un’occhiata al sito ufficiale di Samsung linkato in fonte dove è possibile acquistare lo smartphone anche con un particolare finanziamento. Ricordiamo che Samsung presenterà un Fold 2 nel corso dei primi mesi del prossimo anno.