Samsung Galaxy Note 10 Lite: confermato il supporto al Bluetooth 5.1

Samsung si appresta a lanciare il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite, smartphone di fascia medio-alta al centro di rumors ed indiscrezioni da diverse settimane. Il futuro esponente della gamma Note ha appena ricevuto la certificazione Bluetooth SIG che conferma il supporto al Bluetooth 5.1.

Si tratta di una novità molto interessante. La presenza del Bluetooth 5.1 permetterà, infatti, di effettuare una localizzazione precisa nello spazio degli oggetti connessi tra cui ci sarà anche la S-Pen, elemento centrale del comparto tecnico del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite.

In attesa della presentazione ufficiale, la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite diventa sempre più chiara. Lo smartphone arriverà sul mercato con il SoC Exynos 9810, il SoC utilizzato dal Note 9 dello scorso anno, che sarà supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno.

Il device avrà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, un display AMOLED (di cui non si conosce ancora la diagonale) con foro e una batteria da 4.500 mAh. Il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite potrà contare su Android 10 con One UI 2.0 e, molto probabilmente, diverse funzionalità aggiuntive per sfruttare al massimo la S-Pen, naturalmente inclusa in confezione. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sullo smartphone.