Samsung Galaxy Note 10 Lite: scheda tecnica, prezzo e possibile data di uscita

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sul futuro Samsung Galaxy Note 10 Lite. Lo smartphone, al centro di indiscrezioni da diversi mesi, dovrebbe essere presentato nelle prossime settimane. Allo stato attuale, l’ipotesi più probabile vede una data di uscita fissata per la seconda metà di gennaio. Per quanto riguarda il prezzo, invece, resta confermata l’indiscrezione di un listino di 609 Euro (e quindi uno street price inferiore ai 600 Euro).

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite potrà contare sul SoC Exynos 9810, il chipset montato dal Galaxy Note 9 presentato nel 2019, che sarà supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La batteria sarà da 4.500 mAh. Il device avrà un display Super AMOLED con diagonale di 6.7 pollici, risoluzione Full HD+ e foro per la camera anteriore.

A completare le specifiche del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite troveremo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 Megapixel supportato da altri due sensori da 12 Megapixel (grandangolare e teleobiettivo). La camera anteriore sarà da 32 Megapixel.

Lo smartphone avrà il jack audio, la S-Pen integrata, una porta USB e supporterà il Bluetooth 5.0 (non ci sono conferme sul 5.1). Il sistema operativo sarà Android 10 con One U1 2.0. Il nuovo Note 10 Lite presenterà dimensioni di 163,7 x 76,1 x 8,7 mm per 198 grammi di peso. Le colorazioni saranno rosso, nero ed una variante a gradiente come in foto.