Samsung Galaxy Note 10 Lite si mostra in nuovi render confermando design e specifiche

Si avvicina sempre di più il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite. Lo smartphone, al centro in queste ultime settimane di numerosi rumors, dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane per poi arrivare sul mercato già a gennaio 2020.

In queste ore, nuovi render ci mostrano il design del futuro Samsung Galaxy Note 10 Lite andando anche a confermarci alcune specifiche tecniche. Lo smartphone, come evidente dal render qui di sotto, potrà contare su di un display con foro posizionato centralmente. Nella parte posteriore ci sarà una tripla fotocamera racchiusa in un modulo quadrato. Il design del nuovo Note 10 Lite ricorderà il design di diversi altri smartphone Samsung in arrivo sul mercato nel 2020.

Ricordiamo, inoltre, che secondo i rumors dei giorni scorsi il nuovo Samsung Galaxy Note 10 Lite avrà il SoC Exynos 9810, il chipset del Galaxy Note 9 arrivato sul mercato poco più di un anno fa. A completare la scheda tecnica ci saranno 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il device avrà la S-Pen e potrà contare su di una batteria da 4.500 mAh. Il sistema operativo sarà Android 10 con la nuova One UI.

Resta da capire quale sarà il prezzo. Attualmente, il Note 10, che specifiche alla mano sarà ben più potente del Note 10 Lite, è disponibile con uno street price di circa 700 Euro.