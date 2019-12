Samsung Galaxy S11, le dimensioni dei tre modelli a confronto

Di Samsung Galaxy S11 si è parlato negli ultimi giorni soprattutto relativamente alla data di presentazione che, smentendo le previsioni circolate fino ad oggi, dovrebbe essere anticipata di qualche settimana e fissata per l’11 febbraio. Oggi, però, torniamo ad occuparci più nello specifico degli smartphone, andando a riprendere un interessante leak comparso su Twitter.

E’ IceUniverse a fornire l’immagina che trovate in basso. Sono le pellicole protettive dei futuri Samsung Galaxy S11 (il modello “e”, quello “standard” e il “Plus”). Ci sono un paio di dettagli che saltano subito all’occhio e che meritano di essere approfonditi.

Il primo è, ovviamente, legato alle dimensioni del display: come accaduto già col Galaxy S10e, il futuro Samsung Galaxy S11e sarà una sorta di “compatto”: le differenze tra S11 e S11 Plus sono meno marcate rispetto a quelle tra S11e e S11. Non solo: anche il più economico della linea dovrebbe avere un display dai bordi curvi, non piatti come nel 2019.

Interessante notare anche la simmetria perfetta delle cornici, così come la totale assenza di notch (quindi ci sarà il foro per tutti e tre i device). Da tenere in considerazione, inoltre, che già il mese scorso trapelarono le probabili dimensioni dei display di Samsung Galaxy S11e, S11 e S11 Plus: 6.2″, 6.7″ e 6.9″.