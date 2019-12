Samsung Galaxy S11: tutte le varianti avranno un teleobiettivo da 48 Megapixel

Continuano ad arrivare nuovi rumors sul comparto fotografico dei futuri Samsung Galaxy S11, i nuovi top di gamma della casa coreana che debutteranno nel corso del prossimo mese di febbraio (l’uscita sul mercato dovrebbe essere fissata per inizio marzo).

Secondo quanto riportato oggi dall’insider Ice Universe, infatti, tutte le varianti del nuovo Samsung Galaxy S11 potranno contare su di un sensore teleobiettivo da almeno 48 Megapixel. Tale sensore, che potrebbe garantire prestazioni nettamente superiori rispetto a quello che troviamo su S10 e Note 10, sarà affiancato, ricordiamo, dal sensore principale da 108 Megapixel andando a costituire un solidissimo comparto fotografico che includerà, sicuramente, anche un sensore grandangolare.

Ricordiamo che il top di gamma Samsung Galaxy S11+ dovrebbe poter contare su cinque fotocamere posteriori con un sensore ToF ed un sensore per le macro a completare il comparto fotografico. Tutti gli smartphone S11 dovrebbero, invece, avere una camera anteriore singola.

Per il momento, quindi, non ci resta che attendere il prossimo mese di febbraio per la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S11. Nel corso delle prossime settimane, senza dubbio, nuove indiscrezioni ci permetteranno di avere un’idea ben più precisa sulle caratteristiche tecniche dei nuovi smartphone. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.