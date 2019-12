Samsung Galaxy Tab S6 5G confermato dal sito ufficiale

Samsung sta per lanciare il suo primo tablet Android con supporto al 5G. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale della casa coreana che ha inserito tra i dispositivi della categoria tablet anche l’ancora inedito Samsung Galaxy Tab S6 5G.

Il nuovo tablet dovrebbe riprendere tutta (o quasi) la scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S6 andando ad arricchirla con un modem 5G. Il tablet potrebbe essere presentato in via ufficiale in occasione del CES 2020 di Las Vegas che si svolgerà ad inizio del prossimo mese di gennaio. Ricordiamo che in occasione della fiera di Las Vegas ci sarà la presentazione dei nuovi Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G dovrebbe presentare il SoC Snapdragon 855 supportato da 6/8 GB di memoria RAM. Il tablet presenterà un display Super AMOLED da 10.5 pollici e dovrebbe arrivare sul mercato con Android 10 personalizzato dalla One UI 2.0. Rispetto alla versione 4G, il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G potrebbe avere una batteria leggermente più capiente (l’attuale Tab S6 si ferma 7.040 mAh).

Il Tab S6 è, attualmente, il tablet di riferimento per chi è in cerca di un tablet Android “top di gamma”. Ecco il link alle migliori offerte per il dispositivo: