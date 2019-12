Samsung prepara un nuovo tablet con S-Pen, ecco i dettagli

Samsung non ha alcuna intenzione di abbandonare il segmento dei tablet Android. La casa coreana, infatti, è al lavoro sul lancio di un nuovo Galaxy Tab. Il dispositivo in questione potrà contare sul supporto alla S-Pen, un accessorio sicuramente molto comodo per un tablet, e verrà realizzato in diverse varianti.

Al momento, sono confermate le versioni Wi-Fi e Wi-Fi + 4G che saranno disponibile sia con 64 GB che con 128 GB di storage. L’effettivo taglio di memoria dipenderà, probabilmente, dal mercato di commercializzazione. Da notare, in ogni caso, che per ora non sono note le altre caratteristiche del tablet Samsung a partire dal SoC utilizzato e dalla grandezza del display.

Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Il nuovo tablet Samsung, infatti, potrebbe essere svelato in occasione del Mobile World Congress 2020 in programma a febbraio a Barcellona. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

Ricordiamo, prima di chiudere, che Samsung è presente sul mercato con diversi tablet a partire dal top di gamma Tab S6 con Snapdragon 855 che parte da poco più di 600 Euro. Da segnalare anche l’ottimo mid-range Tab S5e, presentando ad inizio 2019 e dotato del SoC Snapdragon 670. Il tablet in questione può essere acquistato a circa 350 Euro.