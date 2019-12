Sony è al lavoro su di un mid-range con Snapdragon 765G

Il piano di rilancio di Sony passa per il debutto sul mercato di un nuovo mid-range in grado di espandere, in misura significativa, le vendite dell casa nipponica. Il nuovo smartphone di Sony è stato appena avvistato in un benchmark su GeekBench confermando alcuni elementi chiave della scheda tecnica.

Lo smartphone in questione potrà contare sul SoC Snapdragon 765G, la nuova soluzione, con supporto al 5G, presentata da Qualcomm ad inizio dicembre e già adottata dal nuovo Redmi K30 5G, in uscita sul mercato cinese ad inizio del 2020.

A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di Sony troveremo 8 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android 10. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni sul progetto che potrebbe essere molto vicino al suo debutto ufficiale.

Sony, infatti, dovrebbe presentare il nuovo smartphone con Snapdragon 765G oltre ad un top di gamma con Snapdragon 865 in occasione del Mobile World Congress, evento fieristico in programma nel corso del prossimo mese di febbraio.

Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone arriveranno nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al mid-range che andrà ad ampliare la gamma Sony nel 2020.

Ricordiamo che il Sony Xperia 5 con Snapdragon 855 è disponibile a 699 Euro su Amazon: