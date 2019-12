Vi piace questo Honor V30 5G in colore arancione?

Honor V30 5G è stato tra gli smartphone più apprezzati di questa seconda parte di 2019 ma, a quanto pare, il produttore cinese è intenzionato a dare un’ulteriore spinta alle vendite in questo periodo natalizio. Oggi, infatti, è stata presentata una nuova variante cromatica, per il momento disponibile nel solo mercato cinese.

Honor V30 5G fino ad oggi era disponibile nelle colorazioni Icelandic Frost, Ocean Blue e Midnight Black cui si aggiunge la nuova Dawn Orange di cui vedete una dimostrazione nella foto in alto. L’ufficialità è arrivata oggi, Honor ha rivelato anche altri dettagli sul device: più in particolare si fa riferimento a due varianti del top di gamma, quelle con 6+128 GB e 8+128 GB di memoria RAM e storage interno. Costeranno rispettivamente 3.299 e 3.699 yuan che, al cambio attuale, fanno circa 430 e 480 euro.

Come quasi sempre in questi casi, non si segnalano differenze sul piano hardware rispetto ai modelli già in circolazione. Honor V30 5G è dotato di un display da 6.57″ in Full HD+ e gira su un Kirin 990 che vanta, ovviamente, anche un modem per il supporto al 5G. Spiccano poi le tre fotocamere posteriori da 40+8+8 MP, la dual-cam frontale da 32+8 M e la batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W.