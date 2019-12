Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: ecco le specifiche tecniche dei nuovi top di gamma

I primi mesi del 2020 saranno caratterizzati dall’arrivo di diversi top di gamma Android. Tra i principali modelli in arrivo ci saranno anche i nuovi Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, protagonisti in queste ore di una serie di nuovi rumors che ci vanno a confermare quelle che saranno le specifiche tecniche. Entrambi gli smartphone potranno contare, come già confermato ufficialmente, sul SoC Snapdragon 865 con supporto al 5G. Il SoC sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage (8/12 GB d RAM e 128/256/512 GB di storage).

Lo Xiaomi Mi 10 potrà contare su di un display OLED da 6.5 pollici con refresh rate di 90 Hz. Lo smartphone avrà una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX686 da 64 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 20 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 12 Megapixel ed un sensore da 5 Megapixl, probabilmente per le macro. La batteria avrà una capacità di 4.5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W.

Lo Xiaomi Mi 10 Pro, invece, avrà un sensore principale da 108 Megapixel, probabilmente lo stesso del Mi Note 10, supportato da altri tre sensori (48+12+8 Megapixel) di cui non si conoscono ancora i dettagli. La batteria sarà sempre da 4500 mAh ma con supporto alla ricarica rapida a 60W. Lo smartphone sarà disponibile solo con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.