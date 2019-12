Xiaomi Mi Watch Color con display circolare ufficiale il 3 gennaio: ecco le specifiche

Xiaomi, al di là dello strepitoso successo della sua smartband, punta in modo deciso anche nel settore smartwatch. Il produttore cinese ha pubblicato in queste ore, sul suo account Weibo, diverse immagini, corredate poi da un teaser video, del nuovo Xiaomi Mi Watch Color, annunciando anche la data di presentazione ufficiale: 3 gennaio.

Siamo quindi di fronte al successore dell’apprezzato Mi Watch, anche se le differenze dal punto di vista estetico sono sostanziali: non passa inosservato, infatti, la cassa circolare, vero punto di rottura col passato. Dalle foto pubblicate si possono inoltre apprezzare diverse colorazioni per i cinturini, mentre sulle specifiche tecniche è trapelato poco.

Il display dovrebbe essere un AMOLED da 1.39″ con risoluzione pari a 454×454 px. Non mancherà il Bluetooth 5.0, il chip NFC, GPS, accelerometro, barometro, sensore per il battito cardiaco e tutte le funzionalità ormai tipiche degli smartwatch e smartband di ultima generazione. Va sottolineata anche la resistenza fino a 5 ATM che rende Xiaomi Mi Watch Color ideale anche per il monitoraggio di un’attività fisica particolarmente amata come il nuoto.

Resta da capire quale sarà la scelta dell'azienda per quanto riguarda il prezzo, anche se non è difficile prevedere cifre competitive.