Alcune precisazioni sul display a 120 Hz su Samsung Galaxy S20

Di Samsung Galaxy S20 stiamo parlando in modo davvero intenso negli ultimi giorni: ormai manca meno di un mese all’arrivo del nuovo top di gamma del colosso coreano e, come da consuetudine, i rumors a riguardo si moltiplicano. Stamattina, ad esempio, abbiamo fatto il punto su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del modello Ultra (clicca qui per saperne di più).

Stavolta è Ice Universe a mettere un ulteriore tassello nel puzzle della scheda tecnica di Samsung Galaxy S20. Il noto leaker torna sulla questione del refresh rate, ormai uno degli aspetti più tenuti in considerazione non solo dai produttori ma soprattutto dagli utenti. E, a dirla tutta, è una mezza delusione per chi sta pensando di acquistare questo smartphone.

La frequenza d’aggiornamento a 120 Hz è attualmente il massimo che viene offerta dagli smartphone in commercio e Samsung Galaxy S20 non sarà da meno. Oggi, però, trapela il quadro completo delle risoluzioni che saranno disponibili sul top di gamma: il WQHD+ a 1440p non potrà essere eseguito con refresh rate a 120 Hz. Per avere quest’ultima caratteristica bisognerà quindi impostare la risoluzione al Full HD+.

Insomma, le due specifiche non possono essere utilizzate al massimo allo stesso tempo ed è un vero peccato. E’ comunque opportuno sottolineare che IceUniverse di fatto ha smentito sé stesso visto che pochi giorni fa aveva affermato l’esatto contrario.