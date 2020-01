Anche i Samsung Galaxy S10 cominciano a ricevere le patch di gennaio

Samsung continua a sorprendere sul fronte aggiornamenti: stamattina vi avevamo parlato in questo articolo dell’arrivo delle patch di sicurezza relative a questo mese di gennaio sul Galaxy Note 10 (clicca qui per saperne di più). Stavolta tocca all’altro top di gamma del 2019 aggiornarsi ancor prima dei Google Pixel: ci riferiamo ovviamente ai Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e stanno ricevendo da alcune ore un nuovo update mensile, il primo dopo che durante il mese di dicembre è stato rilasciato l’aggiornamento ad Android 10 stabile con la nuova interfaccia proprietaria One UI 2.0. Ed è importante sottolineare quest’aspetto visto che nel changelog di oggi non si fa riferimento a bug-fix di nessun genere, a dimostrazione dell’assoluta stabilità della release.

La build in questione è contrassegnata dalla sigla G97*FXXS3BSL4 (come sempre l’asterisco è sostituito da lettere che variano in base al modello interessato); al momento gli unici feedback arrivano dalla Svizzera ma, come sempre in questi casi, il roll out finirà per riguardare anche i Samsung Galaxy S10 italiani nel giro di qualche giorno. Per verificare manualmente la disponibilità dell’update basterà seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamenti software -> Scarica e installa.

