Black Shark 3 sarà il primo smartphone con 16 GB di RAM

Si avvicina il debutto del nuovo Black Shark 3, nuovo smartphone dedicato al mondo del gaming in mobilità che, come facilmente prevedibile, potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm che, come confermano i primi benchnark, dovrebbe garantire prestazioni elevatissime.

Il nuovo Black Shark 3, secondo le prime informazioni emerse in queste ore, sarà il primo smartphone con 16 GB di memoria RAM, superando gli attuali top di gamma che si fermano ad “appena” 12 GB di RAM. Come al solito, la gamma del nuovo Black Shark 3 sarà molto articolata e prevederà anche varianti con 6/8 GB di RAM.

Il nuovo smartphone dedicato al gaming dovrebbe però arrivare anche in una versione “top” che, oltre ai 16 GB di RAM, potrebbe presentare caratteristiche uniche. Tra le caratteristiche tecniche del nuovo Black Shark 3 ci sarà anche il supporto al 5G e la presenza di un ampio display con refresh rate elevato.

Resta da capire quale sarà la capacità della batteria, un componente essenziale per poter gestire senza problemi un multi tasking estremo e prestazioni di altissimo livello. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo Black Shark 3.