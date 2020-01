Fotocamera e ricarica rapida: nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11 e Galaxy Fold 2

L’arrivo della One UI 2.0 sul Galaxy Note 9 ha permesso ai ragazzi di XDA Developers di scoprire alcune delle caratteristiche dei due top di gamma che Samsung ha in programma in questa primissima parte di 2020: ci riferiamo ovviamente al Galaxy S11 e alla seconda generazione del Galaxy Fold.

Tra le righe di codice del nuovo firmware sono emerse, in particolare, diverse funzionalità che vanterà la fotocamera del Samsung Galaxy S11. Si parte, ad esempio, con la modalità di registrazione avanzata Pro Video, per poi proseguire con la funzione Directors View: essa consentirà di concentrarsi su un unico soggetto, tenendolo sempre a fuoco anche se in movimento e anche cambiando fotocamera.

Con Single Take Photo l’intelligenza artificiale indicherà il momento giusto per effettuare un selfie, con possibilità di operare anche sullo sfondo. Restando in tema sfondi, da segnalare 4 nuovi effetti bokeh: artify, Side Light, Mondo e Vintage che – come già visto negli ultimi top di gamma del produttore asiatico, permetteranno di editare gli effetti degli sfondi sfocati.

A ciò si aggiungerà la funzionalità “Salute batteria” che avviserà quando è tempo di cambiare batteria, e la “Super Fast Charging” che invece dovrebbe essere esclusiva del Samsung Galaxy Fold 2. Dovrebbe essere una ricarica rapida con una potenza da 45 W e che dovrebbe coinvolgere entrambe le batterie previste sul prossimo pieghevole dei coreani.