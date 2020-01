Huawei P40: design e specifiche svelate da un nuovo render

Huawei presenterà i nuovi Huawei P40 e P40 Pro nel corso del prossimo mese di marzo. In questi ultimi giorni, in vista del debutto ancora distante diverse settimane, i rumors sulle specifiche dei nuovi smartphone si sono moltiplicati. In queste ore, inoltre, sono arrivati nuovi render, che alleghiamo a fine articolo, che ci mostrano il design del nuovo Huawei P40.

Lo smartphone, a differenza della variante Pro che avrà cinque fotocamere, dovrebbe presentare solo tre fotocamere posteriori con i sensori che saranno racchiusi n un modulo rettangolare. Il render, inoltre, conferma la partnership con Leica, il cui brand è ben visibile sulla scocca, e sottolinea che il modulo delle fotocamere sarà leggermente sporgente rispetto alla scocca.

Nella parte anteriore, invece, il nuovo Huawei P40 mette in evidenza la presenza di una doppia fotocamera anteriore che sarà racchiusa in un foro. Da notare, inoltre, che il sensore di impronte digitali sarà integrato nel display mentre non ci sarà il jack audio ma solo una porta USB-C.

Per ora non ci resta che attendere il rilascio di ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo Huawei P40. Come detto, lo smartphone sarà presentato nel corso del mese di marzo. Ulteriori novità dovrebbero arrivare, quindi, nelle prossime settimane.

Ecco il nuovo render che ci svela il nuovo Huawei P40.