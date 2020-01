Iliad aumenta i GB in roaming in UE per la sua offerta Giga 40

I clienti Iliad che hanno attivato l’offerta Giga 40, a partire dai primi giorni del 2020, potranno contare sul doppio dei GB di traffico dati da utilizzare in roaming gratuito in UE, come previsto dalla normativa. Da questo mese di gennaio, chi ha attivato questa tariffa, invece dei 2 GB al mese disponibili in precedenza, potrà contare su ben 4 GB al mese di traffico dati per navigare, senza costi aggiuntivi, in mobilità in tutti i Paesi dell’UE.

Da notare che la modifica di Iliad all’offerta Giga 40 eccede il valore minimo che la normativa sul roaming imporrebbe all’operatore per questa tariffa. Secondo quando prescritto dalla normativa, infatti, gli utenti che hanno attivato Giga 40 dovrebbero poter contare, dal 2020, su almeno 3,25 GB al mese in roaming. L’operatore, quindi, offrirà quasi un GB in più rispetto al minimo previsto dalla normativa sul roaming.

Ricordiamo che Giga 40 è l’offerta di Iliad che include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali e 40 GB al costo di 6,99 Euro al mese. Da notare, inoltre, che non cambiano i GB disponibili in roaming in UE per l’offerta Giga 50 che offre 10 GB in più al costo di 1 Euro al mese in più rispetto Giga 40. Chi ha attivato o attiverà Giga 50 continuerà a poter utilizzare sino a 4 GB in roaming in UE.