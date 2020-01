iPhone 11 da 128 GB: in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Se state cercando un nuovo iPhone da acquistare vi segnaliamo l’offerta Amazon del week end dedicata all’iPhone 11. Il nuovo smartphone di casa Apple, disponibile sul mercato dallo scorso mese di settembre, è acquistabile a 789 Euro nella variante da 128 GB di storage interno, sicuramente più equilibrata e vantaggiosa rispetto alla versione da 64 GB che rischia di star stretta.

L’offerta Amazon di oggi prevede uno sconto di 100 Euro sul prezzo di listino di iPhone 11 da 128 GB. In sconto ci sono quasi tutte le colorazioni di iPhone 11 ma solo la variante rossa scende al di sotto degli 800 Euro. Lo smartphone è, inoltre, venduto e spedito da Amazon.

Ecco il link all’acquisto:

Pur non potendo contare sul display OLED, il nuovo iPhone 11 è, senza dubbio, uno degli smartphone più interessanti sul mercato grazie alla presenza del SoC Apple A13 Bionic affiancato dal display Liquid Retina da 6.1 pollici di diagonale e da 4 GB di memoria RAM. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 3.110 mAh che garantisce un’ottima autonomia per l’entry level di casa Apple. L’offerta proposta non è a tempo limitato ma riguarda solo un numero ristretto di unità. Se siete interessati all’acquisto, quindi, non dovrete perdere tempo.