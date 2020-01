iPhone 11 e iPad 2019: le versioni da 128 GB sono in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi troviamo anche due dei prodotti Apple più apprezzati in assoluto, lo smartphone iPhone 11 ed il tablet iPad 2019. In entrambi i casi, le offerte riguardano le varianti da 128 GB di storage, sicuramente più interessanti delle versioni base che rischiano di “stare strette” a più di un utente.

Per quanto riguarda iPhone 11, l’offerta proposta da Amazon permette di acquistare il modello da 128 GB ad un prezzo di 789 Euro, con ben 100 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino dello smartphone. L’offerta riguarda la versione con scocca bianca del device. Ecco il link per sfruttare l’offerta dedicata ad iPhone 11.

Passiamo ora all’offerta riservata all’iPad. Il tablet viene proposto ad un prezzo di 429 Euro in tutte e tre le colorazioni disponibili (Oro, Argento e Grigio Siderale). L’offerta è davvero interessante in quanto il modello base di iPad, che costa poco meno di 400 Euro, presenta solo 32 GB di storage interno risultando decisamente sconveniente per buona parte degli utenti.

Ecco il link per sfruttare l’offerta riservata all’iPad di Apple:

Entrambe le offerte riguardano prodotti che sono “venduti e spediti da Amazon”. Pur non essendoci una scadenza, è chiaro che le offerte termineranno una volta esaurite le scorte disponibili dei prodotti.