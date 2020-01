iPhone 11: le varianti da 64 GB e 128 GB sono in offerta su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per iPhone 11, il più “economico” dei tre iPhone presentati lo scorso settembre da Apple. Chi è in interessato all’acquisto di un nuovo iPhone può, quindi, valutare con molta attenzione le offerte disponibili per l’ottimo iPhone 11, erede spirituale di iPhone XR.

In particolare, segnaliamo che la versione “base” da 64 GB di storage interno di iPhone 11 può essere acquistata su Amazon ad un prezzo di 749 Euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in sconto solo in alcune varianti cromatiche. Ecco il link per tutte le offerte riservate al modello da 64 GB:

La più completa ed interessante variante da 128 GB di iPhone 11 parte invece da 809 Euro. Anche in questo caso, le varianti cromatiche disponibili sono poche e in rapido esaurimento. Ecco il link all’offerta:

Da notare, infine, che iPhone 11 Pro da 64 GB parte da 1095 Euro con quasi 100 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino:

Tutti gli iPhone in offerta linkati qui di sopra sono venuti e spediti da Amazon. Le promozioni riguardano un numero limitato di unità e potrebbero terminare rapidamente.

Ricordiamo che per essere aggiornati su tutte le migliori offerte tech potete seguire il nostro canale Telegram.