iPhone XS Max vednuto da Amazon al miglior prezzo di sempre!

E’ attiva da qualche ora, su Amazon Italia, un’offerta interessantissima che riguarda iPhone XS Max, un device che ha resistito per diversi mesi su quotazioni forse esagerate. Ebbene, sulla nota piattaforma di e-commerce, iPhone XS Max è ora disponibile al miglior prezzo di sempre se si tiene in considerazione la variante con 64 GB di storage interno: costa 849 euro.

Ci sono da sottolineare alcuni aspetti dell’offerta: per prima cosa parliamo della colorazione in grigio siderale (peraltro, almeno secondo i gusti di chi vi sta scrivendo, la più bella del lotto). Non è da sottovalutare anche la presenza della formula “Venduto e spedito da Amazon” che, oltre a garantire la spedizione gratuita in tutta Italia, mette al riparo l’acquirente da qualsiasi problema sia nella consegna che sulla qualità del prodotto ricevuto.

iPhone XS Max, lo ricordiamo, gira su un processore Apple A12 Bionic e vanta un bel display OLED Super Retina con display da 6.5 pollici. Non manca la certificazione IP68 e una doppia fotocamera posteriore che negli scorsi mesi ha ottenuto punteggi altissimi nelle valutazioni del noto portale specializzato DxOMark (clicca qui per saperne di più).

Non sappiamo per quanto tempo l’offerta resterà attiva. Chi aveva già in mente di acquistare un “melafonino” dovrebbe cercare di non farsi sfuggire l’occasione e portare a casa iPhone XS Max a 849 euro su Amazon: Apple iPhone XS Max (64GB) - Grigio siderale