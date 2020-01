MIUI 12 nel 2020, arriva la conferma di Xiaomi

Sarà un 2020 speciale per la MIUI, la popolare interfaccia proprietaria di Xiaomi che festeggerà proprio quest’anno il suo decimo compleanno. Come ormai da tradizione, l’azienda cinese ha già annunciato il nome della prossima versione, senza riservare particolari sorprese.

Ecco allora che su Weibo è comparso, sul profilo ufficiale del produttore, il teaser che annuncia senza troppi fronzoli l’arrivo della MIUI 12. Nell’immagine che trovate in alto non ci sono riferimenti a dettagli che caratterizzeranno il firmware ma non c’è da disperarsi: nei prossimi mesi di indiscrezioni ne arriveranno numerose, nessun dubbio a riguardo.

Un primo indizio, comunque, si può già dedurre dall’immagine in questione: lo sfondo completamente nero può lasciare immaginare un’integrazione ancora più profonda della dark mode nella nuova MIUI 12, seguendo quindi i “dettami” di Google e le esigenze energetiche dei più moderni, ma anche più dispendiosi, display AMOLED.

E’ possibile inoltre già ipotizzare quelle che saranno le tempistiche del rilascio della MIUI 12, seguendo anche in questo caso quanto già avvenuto negli anni scorsi: dato per scontato che i lavori di sviluppo siano già partiti, è possibile ipotizzare che in estate ci sarà l’ultima accelerata per poi cominciare con le prime release stabili a settembre, dopo l’arrivo di Android 11 ad agosto.