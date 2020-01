Motorola One Vision, ecco Android 10 stabile!

Grandi notizie per i possessori di Motorola One Vision: il recente mid-range, che ha riscosso un buonissimo successo anche in Italia, da qualche ora ha cominciato a ricevere il suo primo major update, con la versione stabile di Android 10 in fase di rilascio.

Mentre vi scriviamo i primi riscontri stanno arrivando dal Brasile, paese in cui il brand ora controllato da Lenovo può vantare un ottimo seguito. Dal punto di vista prettamente “tecnico” c’è da segnalare la sigla che contrassegna il nuovo firmware, QSA30.62-24. Nel changelog ufficiale vengono ovviamente riportate le novità principali che caratterizzano la nuova versione del robottino verde.

Non è tutto: nel pack sono presenti anche le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di gennaio. C’è da riportare anche il thread ufficiale aperto sulla pagina di supporto di Motorola: il produttore conferma che il roll out è partito ieri, 6 gennaio, dal Brasile e che finirà per coinvolgere tutti i Motorola One Vision in giro per il mondo entro 30 giorni. Insomma, ci sarà da attendere ancora un pochino mentre le divisioni locali di Motorola (compresa quella italiana) non hanno fornito tempistiche più precise.

