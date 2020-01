Motorola RAZR ha una (nuova) data di lancio

Non si può di certo dire che Motorola RAZR non abbia seguito le orme dei suoi competitors diretti. Non ci riferiamo soltanto all’idea di fondo, quella che caratterizza la nuova nicchia degli smartphone con display pieghevole, ma soprattutto ai continui rinvii delle date di arrivo sul mercato che hanno caratterizzato anche i più celebrati Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X.

Motorola RAZR è stato di fatto ufficializzato lo scorso mese di novembre ma l’arrivo sul mercato è stato posticipato già due volte: il device sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali prima a dicembre, in tempo per il periodo natalizio, poi a gennaio, infine a febbraio. Ebbene, sembra proprio che quest’ultima indicazione sia quella giusta.

Il prossimo 26 gennaio, infatti, negli Stati Uniti gli utenti Verizon potranno effettuare il pre-ordine, con disponibilità effettiva segnalata per il 6 febbraio. In Gran Bretagna, invece, lo smartphone può essere ordinato già da oggi anche se in questo caso non è segnalata la data di spedizione.

Insomma, siamo davvero agli sgoccioli: Motorola RAZR sarà a breve disponibile anche in Italia, chissà se prima dell’ufficialità di Samsung Galaxy Z Flip, la seconda generazione del pieghevole coreano, prevista per il prossimo 11 febbraio durante l’evento Unpacked in cui verrà mostrato anche il Galaxy S20.