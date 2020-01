Motorola Razr: in arrivo anche una variante 5G

Il nuovo Motorola Razr 2019, riedizione dello storico Razr arricchita dalla presenza di un display pieghevole, è senza dubbio uno degli smartphone più interessati tra le novità arrivate sul mercato nel corso degli ultimi mesi. Il device è quasi pronto al debutto in Italia. Nel nostro Paese, infatti, lo smartphone sarà venduto in esclusiva da TIM (sia per acquisti in un’unica soluzione che a rate).

Secondo nuove indiscrezioni in arrivo dalla Cina, il nuovo Motorola Razr potrebbe presto essere realizzato anche in una variante 5G, rivista sotto diversi aspetti diverso al modello presentato sul finire dello scorso anno che, ricordiamo, monta il SoC Snapdragon 710. Nel corso dei prossimi mesi, quindi, dovrebbe arrivare sul mercato anche un inedito Motorola Razr 5G che potrebbe presentare il nuovo Snapdragon 765G, chipset dotato del supporto 5G che è stato introdotto da Qualcomm alcune settimane fa.

Il nuovo Motorola Razr 5G potrebbe essere venduto esclusivamente nei mercati in cui il 5G è già una realtà. Al momento, non ci sono informazioni precise in merito alla commercializzazione europea dello smartphone. Maggiori dettagli potrebbero arrivare in occasione del Mobile World Congress 2020 di febbraio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Razr.