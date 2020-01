Motorola Razr: in Italia dal 20 gennaio con TIM, ecco prezzo e offerta a rate

Arriverà in Italia il prossimo 20 di gennaio il nuovo Motorola Razr, smartphone con display pieghevole che richiama lo storico Razr lanciato da Motorola circa 15 anni fa e divenuto, all’epoca, uno dei punti di riferimento del settore di telefonia mobile.

Il nuovo Motorola Razr sarà disponibile in Italia in esclusiva con TIM. I clienti interessati all’acquisto del nuovo device dovranno sborsare ben 1.599 Euro, cifra pari al prezzo di listino del nuovo pieghevole di Motorola. I clienti TIM, in ogni caso, avranno la possibilità di rateizzare l’acquisto.

Per acquistare il nuovo Motorola Razr l’offerta prevede un anticipo di 299 Euro e 30 rate mensili da 39 Euro. Ricordiamo che il Motorola Razr necessità della eSIM per poter funzionare. TIM già ha reso disponibile questa soluzione per i suoi clienti. Per maggiori informazioni è possibile recarsi in uno dei tanti negozi TIM sparsi su tutto il territorio nazionale.

Lo smartphone presenta un display da 6.2 pollici flessibile con tecnologia pOLED, risoluzione HD+ e rapporto tra le dimensioni di 21:9 ed un display secondario gOLED da 2.7 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 710 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Appuntamento al 20 gennaio prossimo per il lancio italiano del nuovo Razr di Motorola.