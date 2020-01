OnePlus 5 e 5T tornano ad aggiornarsi in attesa di Android 10

OnePlus 5 e 5T danno segnali di vita e tornano a farsi vedere a distanza ormai di tre mesi dall’ultimo aggiornamento: i due top di gamma del 2017 stanno cominciando a ricevere un nuovo update che porterà su entrambi i device le patch di sicurezza Android aggiornate però allo scorso mese di dicembre.

E’ importante sottolineare che per ricevere la notifica via OTA di questo aggiornamento, bisognerà avere installata sul proprio OnePlus 5 o 5T una versione precedente stabile della OxygenOS. Insomma, chi ha ancora una versione beta a bordo (ricordiamo che il canale open beta relativo a questi due smartphone è oramai chiuso) dovrà necessariamente provvedere all’installazione manuale. Per agevolarvi, ecco di seguito i link per scaricare le ultime versioni stabili di OxygenOS: questo è per i possessori di OP5, quest’altro vale per gli utenti che possiedono un OP5T.

Nel changelog ufficiale, oltre a menzionare le già citate patch di dicembre, è presente anche un riferimento ad un miglioramento generale della stabilità del sistema.

Vale la pena ricordare, infine, che stando alle tempistiche ufficiali fornite proprio dal produttore qualche settimana fa, sia OnePlus 5 che OnePlus 5T riceveranno l’aggiornamento ad Android 10 durante il secondo trimestre di questo 2020. C’è da pazientare ancora un po’.

OnePlus 5T è in vendita su Amazon: OnePlus 5T Smartphone 6.01" Dual SIM 128 GB, 16 MP, OxygenOS basato su Android 7.1.1 Nougat, colore Nero (Midnight Black)