OnePlus 8 avrà un display con refresh rate a 120 Hz?

Di OnePlus 8 abbiamo già parlato nelle scorse settimane, grazie ai numerosi rumors che hanno visto per protagonisti i modelli del futuro top di gamma (clicca qui per saperne di più). Oggi spuntano ulteriori dettagli su quella che dovrebbe essere una delle caratteristiche principali della scheda tecnica e che riguarda più nello specifico il display.

In molti ricorderanno che nel 2019, sia col 7 che col 7T, OnePlus ha enfatizzato parecchio la frequenza d’aggiornamento a 90 Hz. Col passare dei mesi, però, il refresh rate a 120 Hz, che prima era praticamente esclusiva dei soli smartphone rivolti essenzialmente al gaming, è stato sempre più prerogativa delle nuove uscite. Ed ecco, allora, che OnePlus pensa ad un nuovo step in avanti.

L’annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana: lunedì 13 gennaio, infatti, l’azienda cinese terrà un evento in cui dovrebbe parlare delle nuove tecnologie che adotterà sul display di OnePlus 8, compreso ovviamente il passaggio al refresh rate a 120 Hz.

Sarà interessante capire in futuro se questo dettaglio potrà essere vantato solo dalla versione Pro, come le indiscrezioni sembrano suggerire, o anche da OnePlus 8 “standard”. Per il momento le possibili differenze tra i due device sono spuntate per quanto riguarda la batteria (4.500 contro 4.000 mAh), mentre RAM e storage interno dovrebbero avere un massimo, in entrambi i casi, di 12 e 512 GB.