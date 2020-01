OnePlus 8 Pro si mostra nel primo benchmark, ecco le specifiche

OnePlus ha oramai iniziato lo sviluppo della nuova gamma OnePlus 8 che includerà ben tre smartphone. Oltre alla novità Lite ed all’OnePlus 8 standard ci sarà anche il top di gamma OnePlus 8 Pro che, in queste ore, è stato avvistato in un primo benchmark andando a confermare alcune delle principali specifiche tecniche.

Alla base del progetto del nuovo OnePlus 8 Pro ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che dovrebbe essere proposto anche dal nuovo OnePlus 8 mentre il Lite potrebbe adottare lo Snapdragon 765G. Da notare anche la conferma della presenza di 12 GB di memoria RAM.

Il nuovo top di gamma di OnePlus potrebbe arrivare anche in una variante con 8 GB di RAM oppure in una versione “top” da ben 16 GB di RAM. Ricordiamo, infatti, che nel corso dei prossimi mesi dovrebbe debuttare sul mercato i primi smartphone con più di 12 GB di RAM come il nuovo Black Shark 3.

Tra le specifiche confermate del nuovo OnePlus 8 Pro c’è anche il sistema operativo Android 10. Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, le indiscrezioni di questi giorni hanno confermato la presenza di un display con refresh rate elevato (si parla di 120 Hz).

Il display dovrebbe essere da 6.7 pollici di diagonale ed utilizzare un pannello AMOLED. Tra le novità dovrebbe esserci il foro per la fotocamera anteriore.