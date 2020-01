OnePlus migliorerà così la sua fotocamera

All’Open Ear Forum di New York, OnePlus ha avuto un interessante confronto con la propria community, da sempre attivissima in quanto a feedback e suggerimenti per la OxygenOS, dove sono emerse quelle che vengono considerate le problematiche principali del comparto fotografico.

Da questo incontro il produttore cinese ha ricavato così preziose indicazioni e, in un lungo brief che troverete per intero qui, ha individuato alcuni punti particolarmente importanti, promettendo fix o aggiunte varie nei prossimi mesi. Andiamo a scoprire, quindi, come OnePlus proverà a migliorare le prestazioni della propria fotocamera.

Tra i problemi più complicati da risolvere, anche perché l’azienda non è ancora riusciti a riprodurli in laboratorio, spiccano quelli su autofocus e scatti panoramici (poco fluidi): in entrambi i casi, però, potrebbe essere sufficiente un aggiornamento software. In generale gli utenti hanno chiesto anche una miglior gestione di colori, esposizione e bilanciamento del bianco, così come anche il colore della pelle potrebbe essere migliorato.

A livello software si potrà intervenire sui modelli già esistenti sulla velocità di apertura dell’app fotocamera e di quella fisica dell’otturatore, mentre anche l’app Galleria subirà numerose modifiche con diverse novità in programma. Le limitazioni hardware sugli smartphone OnePlus attualmente in commercio impediranno l’arrivo della Super Stabilizzazione 4K (che sarà invece presente sui modelli previsti nel 2020), stesso discorso per le registrazioni video in Full HD e 4K su tutte le lenti disponibili e per la rimozione del limite temporale per i video catturati con risoluzione in 4K.

Tramite un aggiornamento software a stretto giro di posta dovrebbe essere risolto anche un problema in modalità HDR che riguarda il basso range dinamico, mentre nei prossimi mesi saranno disponibili nuove funzionalità social, oltre alla modalità notturna nei video e uno zoom in modalità Time-Lapse.

