Realme C3, prime immagini ufficiali e nuove info sulla scheda tecnica

Sarà presentato il prossimo 6 febbraio il nuovo entry-level di Realme, brand che ormai da qualche mese si è staccato da Oppo e che continua a proporre smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Potrebbe essere questo il caso anche di Realme C3, device di cui già abbiamo parlato nel corso di questo mese e che oggi è stato svelato da alcuni teaser ufficiali dell’azienda. Alle immagini che troverete in basso si aggiungono poi i dettagli della scheda tecnica che sono apparsi su Flipkart. Ma andiamo con ordine.

Realme C3 avrà, come il suo predecessore, un display caratterizzato dal notch a goccia. La parte frontale presenta un chin dallo spessore che non passa inosservato, mentre rispetto al C2 sparisce il pattern sulla scocca posteriore, che sarà quindi liscia. Cambia la disposizione delle fotocamere sul retro, ora in verticale e integrate nello stesso modulo del flash LED.

Dicevamo del display: stando alla scheda tecnica di Flipkart, lo schermo di Realme C3 avrà una risoluzione da 6.5″, raggiungerà un rapporto screen to body dell’89,8% e vanterà una protezione Gorilla Glass. Non è stato indicato il processore, ma il quantitativo di RAM sarà di 3 o 4 GB, mentre lo storage interno sarà ugualmente disponibile in due tagli, 32 o 64 GB. Bene la batteria da 5.000 mAh, mentre la dual cam posteriore (con supporto dell’intelligenza artificiale) sarà da 12+12 MP.