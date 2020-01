Samsung Galaxy A11: nuovi dettagli sulla scheda tecnica del futuro entry level

Samsung si prepara a lanciare il nuovo entry level Samsung Galaxy A11. Lo smartphone, in queste ore, è protagonista di nuovi rumors che vanno a svelare buona parte della scheda tecnica del device che dovrebbe arrivare in Europa con un prezzo di listino inferiore ai 200 Euro ed uno street price inferiore ai 150 Euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy A11 potrà contare su di una batteria da 4.000 mAh e su di una tripla fotocamera posteriore (di cui, per ora, non si conoscono ancora le specifiche tecniche). A completare la scheda tecnica ci sarà un sensore di impronte digitali posteriore.

Stando a dei benchmark di qualche settimana fa, il nuovo Samsung Galaxy A11 potrebbe presentare il SoC Snapadragon 625 o il 626, due chipset con diversi anni sulle spalle ma che continuano a rappresentare una buona alternativa per la fascia bassa del mercato smartphone. Il device avrà anche 2 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android 10.

Il nuovo Samsung Galaxy A11 potrebbe essere pronto per il debutto entro la fine del primo trimestre del 2020. Ancora da valutare quale sarà il prezzo di vendita effettivo dello smartphone in Europa. Continuate a seguirci per saperne di più sul nuovo device della casa coreana.