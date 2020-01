Samsung Galaxy A51 e A71: svelato il prezzo per l’Europa

Presentati lo scorso mese di dicembre, i nuovi Samsung Galaxy A51 e A71 sono i nuovi mid-range che, nel corso delle prossime settimane, andranno ad arricchire la gamma di smartphone Samsung. In attesa dell’arrivo di informazioni precise in merito al mercato italiano, in queste ore arrivano le prime informazioni sul prezzo europeo dei nuovi Samsung Galaxy A51 e A71.

Il Samsung Galaxy A51 sarà, infatti, disponibile ad un prezzo di 379 Euro mentre il Samsung Galaxy A71 costerà 479 Euro. I prezzi si riferiscono al mercato olandese e dovrebbero essere molto simili ai prezzi per il mercato italiano (potrebbero esserci pochi Euro di differenza).

Come al solito, inoltre, il prezzo di listino è destinato ad essere sensibilmente differente rispetto allo “street price” effettivo dei nuovi smartphone di Samsung che, in poco tempo, dovrebbero registrare un calo di almeno 50 Euro. Sia il Samsung Galaxy A51 che il Galaxy A71, inoltre, verranno commercializzati anche dagli operatori di telefonia, in abbinamento alle loro tariffe.

Da notare, infine, che il nuovo A51 è atteso in Europa nelle colorazioni Crush Black, Blue e White mentre A71 sarà disponibile nelle varianti Crush Black, Blue e Silver. Maggiori dettagli sulla data di uscita arriveranno nei prossimi giorni.