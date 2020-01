Samsung Galaxy A71, ancor prima dell’arrivo in Italia, è già in sconto su Amazon!

La scorsa settimana vi avevamo preannunciato l’arrivo anche nel mercato italiano di Samsung Galaxy A71: presentato ad inizio mese, durante il CES di Las Vegas, il nuovo smartphone di fascia medio-alta del colosso coreano è già disponibile all’acquisto sulla divisione nostrana di Amazon da alcuni giorni.

La disponibilità, come da previsioni, è segnalata a partire da domani 31 gennaio. Eppure, nonostante ciò, il device è già protagonista in queste ore di un clamoroso sconto. Sì, perché a fronte del prezzo di listino fissato a 479 euro, la versione in nero di Samsung Galaxy A71 può essere acquistata a 420 euro, mentre quella nella colorazione argentata è disponibile a 449 euro. Prezzi ghiottissimi considerato anche che in entrambi i casi è presente la formula “Venduto e spedito da Amazon”.

Samsung Galaxy A71, lo ricordiamo, è caratterizzato da un display da 6.7 pollici in Full HD+ (con foro per la fotocamera anteriore da 32 MP) e dalla presenza a bordo dello Snapdragon 730. Il SoC è accompagnato in questo caso da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (espandibili), mentre la batteria arriva ad una capacità di 4.500 mAh.

Degno di nota il comparto fotografico: sul posteriore sono presenti quattro sensori disposti “ad elle”, il principale da 64 MP. Viene accompagnato da un ultra-grandangolare da 12 MP da uno per le macro da 5 MP e da un ulteriore obiettivo per la profondità, ancora da 5 MP. C’è anche Android 10, con personalizzazione One UI 2.0.

Samsung Galaxy A71 può essere acquistato in sconto a 420,90 su Amazon seguendo questo link: Samsung Smartphone Galaxy A71, Display 6.7" Super AMOLED, 4 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4500 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 179 g, (2020) [Versione Italiana], Black