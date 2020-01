Samsung Galaxy M21: nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Nel corso delle prossime settimane, Samsung dovrebbe svelare in via ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M21. Lo smartphone, erede del battery phone Galaxy M20 arrivato anche in Italia lo scorso anno, è protagonista oggi di un primo benchmark che svela alcuni dettagli chiave della scheda tecnica.

Il nuovo Samsung Galaxy M21, infatti, potrà contare sul SoC Exynos 9611, il chipset che troviamo tra le specifiche del nuovo mid-range Galaxy A51 appena arrivato in Italia. A completare la scheda tecnica del nuovo M21 ci saranno 4 GB di memoria RAM e il sistema operativo Android 10.

Al momento, non ci sono ancora conferme in merito ad altri elementi essenziali della scheda tecnica come il comparto fotografico (potrebbe esserci una tripla fotocamera) e la capacità della batteria (potrebbe essere confermata l’unità da 5.000 mAh). Il nuovo Samsung Galaxy M21 dovrebbe arrivare sul mercato in due versioni (64 e 128 GB).

Staremo a vedere se anche quest’anno Samsung porterà in Italia un device della gamma Galaxy M. Ricordiamo che nel nostro Paese sono disponibili sia il Galaxy M20 con batteria da 5000 mAh che il Galaxy M30s con batteria da 6.000 mAh, due ottime soluzioni per chi è in cerca di un Samsung con ottima autonomia.

Ecco i link per l’acquisto dei due Galaxy M.