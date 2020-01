Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite svelati ufficialmente

AGGIORNAMENTO: i nuovi S10 Lite e Note 10 Lite arriveranno in Italia nella seconda metà di gennaio. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, S10 Lite costerà 679 Euro mentre Note 10 Lite costerà 629 Euro.

Samsung ha appena svelato in via ufficiale i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite, i due nuovi smartphone che vanno ad arricchire la gamma del costruttore coreano e che saranno esposti in pubblico, per la prima volta in occasione del CES 2020 di Las Vegas.

Entrambi gli smartphone hanno un display Super AMOLED Plus da 6.7 pollici con foro per la fotocamera anteriore posizionato centralmente e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del Samsung Galaxy S10 Lite ci sarà lo Snapdragon 855 mentre il Galaxy Note 10 Lite avrà l’Exynos 9810, il SoC del Galaxy Note 9 del 2018.

Sia S10 Lite che Note 10 Lite arriveranno sul mercato con 128 GB di storage mentre la memoria RAM, per entrambi i device, sarà pari a 6 o 8 GB a seconda del mercato di commercializzazione. Tra le specifiche tecniche in comune ci sarà la batteria da 4.500 mAh, il sensore di impronte digitali integrato sotto al display ed il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy S10 Lite includerà una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel (apertura f/2.0), sensore grandangolare da 12 Megapixel e sensore macro da 5 Megapixel. Il Note 10 Lite, invece, avrà una tripla fotocamera con tre sensori da 12 Megapixel (oltre al principale ci sono un teleobiettivo ed un grandangolare). Entrambi gli smartphone hanno una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Il Galaxy S10 Lite sarà disponibili nelle varianti Prism White, Prism Black e Prism Blue mentre il Galaxy Note10 Lite arriverà sul mercato nelle colorazioni Aura Glow, Aura Black e Aura Red. Maggiori dettagli su prezzo e data di uscita arriveranno nei prossimi giorni.