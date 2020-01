Samsung Galaxy S20: tutte le varianti avranno 12 GB di RAM

Si avvicina il debutto della nuova famiglia Samsung Galaxy S20 che, come emerso nelle scorse settimane, sarà costituita da tre varianti (S20, S20+ e 20 Ultra). In attesa del debutto in programma il prossimo 11 di febbraio, in queste ore emergono nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica dei nuovi smartphone della casa coreana.

In particolare, i nuovi rumors si soffermano sulla memoria RAM dei nuovi Samsung Galaxy S20. Secondo quanto riportato da Ice Universe, infatti, i nuovi top di gamma della casa coreana potranno contare su 12 GB di memoria RAM LPDDR5. Non sarebbero previste varianti con 6/8 GB di RAM.

Al momento, inoltre, non ci sono conferme in merito a possibili varianti top del Samsung Galaxy S20 con 16 GB di memoria RAM. Ricordiamo che nel corso dei primi mesi dell’anno dovrebbero arrivare i primi smartphone con 16 GB di RAM. Tra questi, a meno di sorprese, non dovrebbe esserci un device di Samsung.

La nuova famiglia Samsung Galaxy S20 potrà contare su di una versione base da 6.2 pollici, sulla variante Plus da 6.7 pollici e sulla versione Ultra che presenterà un display da 6.9 pollici. Maggiori dettagli in merito ai nuovi top di gamma di Samsung arriveranno nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.